Bezirke, Radverkehrsverbände, Feuerwehr: Vor den finalen Beratungen des Senats über den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/25 gab es von vielen Seiten Warnungen und Appelle. Am Dienstag will Schwarz-Rot nun ein Häkchen unter das Zahlenwerk setzen.

Der Berliner Senat aus CDU und SPD will am Dienstag in seiner Sitzung ab 10 Uhr den Entwurf für den Landeshaushalt 2024/25 beschließen. Die jährlichen Ausgaben des Landes dürften erneut deutlich steigen. In diesem Jahr liegen sie laut Haushaltsplan bei 37,7 Milliarden Euro.

Anders als die Ampel-Regierung im Bund hat der schwarz-rote Senat seinen Etatentwurf relativ einträchtig und ohne größere Störgeräusche erarbeitet. Kritik von außen gab es trotzdem.