Die Wärmewende macht dabei einen großen Teil aus: 58 Prozent der Energie, die im Bundesland verbraucht wird, entfallen aufs Heizen und die Wärmeproduktion in der Industrie. Die Landesregierung lässt deshalb gerade ein sogenanntes Wärme-Kataster [energieportal-brandenburg.de] erstellen, dessen erster Teil am Mittwoch vorgestellt wurde.

Die darin enthaltenen Daten zeigen auch, vor welcher Herausforderung das Land in den kommenden Jahren steht: Rund 17 Terrawattstunden an Wärme brauchten die Brandenburger und ihre Unternehmen im vergangenen Jahr fürs Heizen, das sind 17 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Wärmebedarf eines Einfamilienhauses beträgt 25.000 Kilowattstunden im Jahr.

Das Kataster, das ab sofort online abrufbar ist, liefert erstmals an einem Ort zentriert detaillierte Daten zur Wärmenutzung von Gebäuden, detailgetreue Karten über die vorhandenen Fern- und Nahwärmenetze und auch über die Potenziale erneuerbarer Energien in allen Regionen in Brandenburg. "Die Datenlage war bisher lückenhaft und auf viele Quellen verteilt", sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bei der Vorstellung des Tools in Potsdam. Die Zusammenstellung sei eine detektivische Arbeit gewesen, von der nun aber vor allem Kommunen profitieren könnten.

Am höchsten ist der Energiebedarf demnach in unsanierten Gebäuden, wie sie oft in den Altstädten des Landes zu finden sind. Allein auf sie entfällt fast die Hälfte des Gesamtbedarfes des Landes, heißt es im Online-Kataster. Allerdings auch, weil die unsanierten Bauten mit 350.000 auch bei weitem die meisten Gebäude im Land ausmachen. Die 55.000 Neubauten im Land verbrauchen weniger: 845 Millionen Terrawatt. 60 Prozent der Gebäude werden mit Gas beheizt- auch das lässt sich im Kataster schnell und einfach herausfinden.

Das Online-Tool zeigt, und das darf kaum verwundern, dass der weitaus meiste Wärmebedarf in den Städten besteht, vor allem in Potsdam. In den Ballungsgebieten gibt es nicht nur den höchsten privaten Verbrauch. Auch energieintensive Industrie-Ansiedlungen suchen oft die Nähe größerer Städte. Aber auch bei der Wärmedämmung zeigen sich in den Daten Unterschiede: "Wir sehen im Speckgürtel um Berlin herum relativ viele Neubauten. Im ländlichen Bereich zeigt sich eher ein schlechter Sanierungszustand mit einem hohen Wärmebedarf", sagt Projektleiter Philipp Melzer von der Beratungsfirma Con Energy, "Da muss zukünftig mehr getan werden."