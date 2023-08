Die Brandenburger CDU fordert weiter stationäre Grenzkontrollen zu Polen. Sie begründet das damit, dass immer mehr Menschen illegal einreisen.



CDU-Landeschef Jan Redmann sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, die Bundespolizei an der Grenze zu Polen müsse mehr Befugnisse bekommen. An der Grenze zwischen Bayern und Österreich könnten Menschen zurückgeschickt werden, wenn sie illegal ins Land kommen. In Brandenburg müssten sie dagegen in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt gebracht werden. Redmann reist am Mittwoch nach Bayern, um sich an der Grenze zu Österreich über die Arbeit der Grenzpolizei zu informieren.