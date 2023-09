Mit Istanbul verbindet Berlin eine langjährige Städtepartnerschaft, die zuletzt allerdings aufgrund des politischen Klimas in der Türkei auf Eis lag. In Istanbul ist mit Ekrem Imamoglu allerdings ein Oberbürgermeister im Amt, der ein klarer Widersacher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist. Deshalb will Wegner nach eigenen Angaben seine Reise an den Bosporus auch als politisches Signal verstanden wissen und als Stärkung der türkischen Community in Berlin.

Israel, Japan und die USA sind Ziel dreier Dienstreisen, die Berlins Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) für das kommende Jahr geplant hat. Noch in diesem Jahr will er die türkische Stadt Istanbul besuchen.

Kiew ist ab sofort eine Partnerstadt Berlins. Am Donnerstag unterschrieben der Regierende Bürgermeister Wegner und sein Amtskollege Klitschko eine entsprechende Vereinbarung. Wegner kündigte unter anderem humanitäre Hilfe an.

In Israel will Wegner im Februar Jerusalem besuchen, vor allem aber die Stadt Tel Aviv, mit der Berlin eine Städtepartnerschaft anstrebt. Tel Aviv gilt ähnlich wie Berlin als bunte und vielfältige Stadt mit bedeutender Startup-Szene. Aus Wegners Sicht hat die Hauptstadt in dieser Hinsicht ohnehin Nachholbedarf: Er verstehe nicht, dass Berlin bisher noch keine Partnerschaft mit einer Stadt in Israel habe, sagte er.

Im Mai steht Tokio auf dem Reiseplan des Regierenden Bürgermeisters. Dort soll die 30-jährige Städtepartnerschaft Berlin-Tokio gefeiert werden.

Noch nicht genau terminiert ist im dritten Quartal 2024 eine Reise in die USA. Dort will Wegner New York, Los Angeles und Boston besuchen. New York werde er besuchen, weil die Stadt quasi als großes Vorbild für alle Metropolen der Welt gelte. Los Angeles ist seit 56 Jahren Partnerstadt Berlins und besonders für die Film-, Medien- und Musikwirtschaft ein wichtiger Bezugspunkt. Boston gilt für die Gesundheitswirtschaft und die Wissenschaft als interessant.