Koalition will Wasserpreise und Mieten in Berlin stabil halten

Die Fraktionen von CDU und SPD wollen die Bürgerinnen und Bürger vor starken Preissteigerungen im Bereich der Daseinsvorsage bewahren. Die SPD-Fraktion will dazu einen Antrag ins Parlament einbringen, wonach Erhöhungen der Wasserpreise in den kommenden Jahren ausgeschlossen sein sollen. Zusätzlich sollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nur niedrige Mieterhöhungen vornehmen dürfen.

"Der Senat wird aufgefordert, bei der Preisgestaltung Berlins in der Verwaltung und den Landesbeteiligungen (z.B. Gebühren, Kosten, Mieten) auf Erhöhungen zu verzichten oder unabweisbare Erhöhungen so moderat wie möglich zu gestalten", heißt es wörtlich in dem Antragsentwurf, der dem rbb vorliegt. Die "Berliner Morgenpost" hat ebenfalls über das Vorhaben berichtet. Danach sind sich die beiden Koalitionspartner CDU und SPD in der Sache einig.