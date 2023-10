Wenn in Berlin saniert, renoviert oder gebaut wird, bleiben die Kosten selten im Rahmen: 15 Millionen mehr für ein Freizeitbad hier, 400 Millionen mehr für ein Opernhaus dort. Die Liste der Verfehlungen ist laut Bund der Steuerzahler lang.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert in seinem neuesten bundesweiten Schwarzbuch auch mehrere Berliner Fälle, bei denen nach seiner Einschätzung öffentliche Gelder verschwendet wurden. In der am Dienstag vorgestellten Publikation benennt der Verband unter anderem sehr starke Kostensteigerungen bei der Sanierung der Komischen Oper und des Paracelsus-Bades im Bezirk Reinickendorf.

Der Berliner Landesvorsitzende des Bunds der Steuerzahler, Alexander Kraus, kritisierte, dass der Berliner Senat die Aussetzung der Schuldenbremse plane, um ein kreditfinanziertes Klimasondervermögen aufzubauen. "Unser Schwarzbuch zeigt hingegen exemplarisch, dass auch im laufenden Haushalt noch Spielräume vorhanden sind", so Kraus.