Das Schiffshebewerk Niederfinow (Barnim) ist ein historischer Ort in Brandenburg. An schönen Tagen bewundern Touristen das Bauwerk, zahlreiche Motorräder knattern an dem Koloss aus Stahlstreben vorbei, der fast ein ganzes Jahrhundert lang die Schiffe über den Höhenunterschied von 36 Metern gehievt hat.

Neben dem Industriedenkmal steht seit 2020 ein neuer Koloss, diesmal aus Stahlbeton: das Schiffshebewerk Niederfinow Nord. In Betrieb genommen wurde es Anfang Oktober 2022. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) persönlich schnitt seinerzeit das Band durch. Seitdem gab es allerdings schon zwei Pannen am neuen Technik-Wunderwerk, es stand mehrere Wochen lang still. Der größte Unfall aber ist wohl die Kostenexplosion für das Bauwerk, wie der Bundesrechnungshof (BRH) jetzt feststellte. Und die könnte auf zwei FDP-Minister im Ampel-Kabinett zurückfallen - auf Verkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner.