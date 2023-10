Do 05.10.23 | 21:33 Uhr

Es fehle derzeit an ausreichend pädagogischen Möglichkeiten, um stärker auf die Schulen zuzugehen oder um Vorbereitungen in der Schule zu leisten, damit mehr Gruppen in die Gedenkstätten kommen.

Das sagte die Gedenkstättenleiterin rbb24 Brandenburg aktuell am Donnerstag. Eine Besuchspflicht hält sie dagegen für weniger sinnvoll, da dies abschreckend sein könne.

Die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Andrea Genest hat sich dafür ausgesprochen, Schulbesuche in brandenburgischen Gedenkstätten stärker zu subventionieren.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat am Donnerstag mit einem Festakt in der Potsdamer Staatskanzlei an ihre Gründung vor 30 Jahren erinnert. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) würdigte dabei zeitgemäße Vermittlungsangebote der Stiftung auch für junge Menschen und zunehmend diversere Zielgruppen.

Damit trage die Stiftung maßgeblich dazu bei, dass die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes sowie die Opfer des kommunistischen Unrechts in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR nicht in Vergessenheit geraten.