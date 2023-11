9. November 1989 - Berlin und Brandenburg erinnern an Mauerfall vor 34 Jahren

Do 09.11.23 | 09:41 Uhr

IMAGO / Sven Simon Bild: IMAGO / Sven Simon

In Berlin und Brandenburg wird am Donnerstag an den Fall der Mauer vor 34 Jahren erinnert. Die zentrale Veranstaltung des Landes Berlin findet am Vormittag in der Gedenkstätte Bernauer Straße in Mitte statt. Dazu werden neben dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auch der norwegische Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit erwartet.

Am Abend treffen sich die Bürgermeisterinnen der Bezirke und Pankow, Stefanie Remlinger und Cordelia Koch (beide Bündnis '90/Grüne), am ehemaligen Grenzübergang an der Bornholmer Straße - genau dem Ort, an dem sich 1989 erstmals seit dem Mauerbau die Grenze zwischen Ost und West wieder öffnete. Zu der Begegnung auf der Bösebrücke sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Gedenken auch in Potsdam und Cottbus

Die zentrale Brandenburger Gedenkveranstaltung findet am Mittag am Griebnitzseeufer in Potsdam statt. Daran nimmt unter anderen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teil. In Cottbus gibt es eine Sonderführung durch das ehemalige Gefängnis, in dem vor allem Republikflüchtlinge inhaftiert waren. Bei den Führungen werden nach Angaben der Gedenk- und Begegnungsstätte auch sonst verschlossene Bereiche wie die früheren Einzel- und Arrestzellen im Keller der Haftanstalt gezeigt - etwa die Werkhalle des VEB Pentacon Dresden, in der die Häftlinge arbeiteten, und ein DDR-Gefangenentransporter.