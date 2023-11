Thorsten T Berlin Montag, 27.11.2023 | 20:16 Uhr

Ich selber weiß nicht, wie ein solcher Volksentscheid in Gang gebracht wird, aber seitdem ich damals den schwäbischen Jubel in den Bessergestellten Kaffees in der Admiralstr. vernehmen mußte, weiß ich, daß dies alles falsch ist. Wenn die Richtung der Initiative das Problem ist, dem sollte leicht beigekommen werden. Ist ja nicht so, daß nur CDU und FDP Anhänger ein Interesse an der Entwicklung außerhalb auch der bildungsbürgerlichen Bubble haben.