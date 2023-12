Aus der Regierungsverantwortung in die Opposition: Die Berliner Grünen lecken immer noch ihre Wunden. Doch vor ihrem Landesparteitag am Samstag zoffen sie sich erneut – und zwar um den Kurs der Partei. Von Angela Ulrich

Es ist nicht so, dass Tanja Prinz nach den Sternen greift. Für die 44-jährige Grüne aus Lichtenrade wäre schon der kleinstmögliche Sieg okay, wie sie sagt. "Bei 50 Prozent plus eine Stimme würde ich die Wahl annehmen und loslegen – und natürlich hoffen, dass ich in den nächsten Jahren so gute Sachen mache, dass es gesehen wird. Und dann kann es gern beim nächsten Mal besser werden. Aber beim ersten Rutsch erwarte ich mir noch nicht so große Höhenflüge."

Prinz will Berliner Grünen-Co-Chefin werden, für das Realo-Lager. Die Mutter von drei Kindern sitzt bisher im Kreisvorstand der Grünen von Tempelhof-Schöneberg. Sie will die Grünen "bürgernäher" machen und stört sich an der "Innenstadtzentrierung" ihrer Partei. "Mir ist wichtig, dass wir uns als Partei in den Austausch begeben mit den Menschen, die außerhalb des S-Bahn-Ringes wohnen, wie ich selbst das auch tue", sagt Prinz. "Hier müssen wir ins Gespräch gehen mit Verbänden und Vereinen. Das sollten wir auch in den Außenbezirken tun."