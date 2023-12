Erdenbewohner Dienstag, 05.12.2023 | 14:56 Uhr

"Keiner will erkennen, die fetten Jahre sind vorbei."

So so, aber das Steuereinnahmen jedes Jahr steigen und nun Rekordeinnahmen eingefahren werden haben sie anscheinend verdrängt.

Regierungen im Bund und Land haben kein Einnahmenproblem sondern ein Ausgabenproblem.

Ich schätze mal der Steuerzahler könnte 2 Billionen Euro an Abgaben leisten und es wäre immer noch nicht genug.

Es wird Zeit für Politiker zu lernen mit dem Geld der Steuerzahler vernünftig zu wirtschaften, sprich mit dem was vorhanden ist. Leider wird das nicht passieren.