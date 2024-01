Brandenburgs Politiklandschaft könnte am Ende des Jahres deutlich anders aussehen als zu Beginn. Eine neue Regierung? Ein anderer Regierungschef? Neue Parteien im Parlament und auf den Straßen? Für das Land wird 2024 ein Superwahljahr. Die Wahlurnen werden in diesem Jahr keinen Staub ansetzen.

Nach den Sommerferien konzentriert sich alles auf die Parlamente in drei ostdeutschen Ländern. Am 1. September wählen Sachsen und Thüringen. Drei Wochen später ist Landtagswahl in Brandenburg. Diese drei Wochen unmittelbar nach Brandenburgs Sommerferien dürften die heißesten Wahlkampfwochen werden.

Schon im März gibt es erste Bürgermeisterwahlen, etwa in Lübbenau, Wittenberge oder Stahnsdorf. Im Mai entscheiden die Bürgerinnen und Bürger des Havellands über ihren zukünftigen Landrat. Eine mögliche Landrats-Stichwahl wurde für den 9. Juni festgelegt. Genau dieser Juni-Sonntag wird der erste Höhepunkt im Wahlkalender. Über 27.000 Helferinnen und Helfer werden in den Wahllokalen gebraucht. Denn neben der Europawahl stehen an diesem Tag die Kommunalwahlen im Kalender. Die 14 Kreistage und die Stadtverordnetenversammlungen der vier kreisfreien Städte werden gewählt. Dazu kommen die Kommunalparlamente von 409 Städten und Gemeinden sowie Hunderte ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte.

Die CDU hofft darauf, vom Unmut der Brandenburger gegenüber der Bundespolitik zu profitieren. Die Christdemokraten haben über ihre Kandidaten und Landesliste bereits entschieden, um Raum für inhaltliche Auseinandersetzungen zu haben. Fraktions- und Landeschef Jan Redmann will der erste CDU-Ministerpräsident Brandenburgs werden. Auf den ersten elf Plätzen der Landesliste stehen Namen von Politikerinnen und Politikern, die heute schon in Fraktion und Regierung sitzen. Danach folgen unter anderem die Pflegeexpertin Ellen Fährmann, der Landwirt Jens Schreinicke und Brandenburgs Elternsprecherin Ulrike Mauersberger. Mehr Bodenhaftung und mehr Pragmatismus verspricht die Union.

Die Oppositionsparteien stehen am Anfang des Superwahljahres unterschiedlich da. Die AfD kann mit einem Plus an Stimmen bei der Wahl rechnen, umso begehrter sind die sicheren Plätze auf der Bewerberliste. Die Rechtsaußen-Partei wird an zwei Februar-Wochenenden in Jüterbog auf Mitgliederparteitagen über ihre Landtagskandidaten entscheiden. Bisher war offen, ob die Landesvorsitzende Birgit Bessin oder Fraktionschef Hans-Christoph Berndt die Liste anführen werden. Hinter den Kulissen tobte zwischen den zwei Lagern ein Machtkampf um Parteitagsstimmen und Einfluss. Da die AfD mit deutlich mehr Direktmandaten rechnet, sind aber auch die Kandidatenplätze in den 44 Wahlkreisen von Bedeutung.

Die Linkspartei wählt Ende Januar in Templin ihre Liste. Sebastian Walter, Landesvorsitzender und Fraktionschef, will Spitzenkandidat werden. Auch um Platz zwei und drei scheint es keinen Streit zu geben. Der Vorstand hatte die Landtagsabgeordneten Kathrin Dannenberg und Isabelle Vandre vorgeschlagen. Doch konfliktfrei wird die Nominierung nicht ablaufen. Die langjährigen Landtagsabgeordneten Andrea Johlige und Ronny Kretschmer müssen in Kampfkandidaturen ihre vorderen Listenplätze verteidigen. Inhaltlich hat der Dauerstreit um die Person Sahra Wagenknecht und die Schwäche der Bundespartei den Linken bisher wenig Auftrieb in Brandenburg verschafft.