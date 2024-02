So soll das Taxi-Chaos am Hauptbahnhof kurzfristig gelöst werden

Unzufrieden mit der jetzigen Lage ist auch die BVG. Ihr Vertreter Ralf Geisler spricht über die Gefahrenlage an der Haltestelle für insgesamt drei Buslinien. Er zeigt Bilder von zugeparkten Busspuren, berichtet von Beinahe-Unfällen und tatsächlichen Zusammenstößen und Busfahrern, die angepöbelt werden. "Wir können zurzeit nicht gewährleisten, was uns am wichtigsten ist", sagt Geisler, "nämlich die Sicherheit von Fahrgästen, Fahrpersonal und Fahrzeugen." Außerdem verursache die "unbefriedigende" Verkehrssituation längere Haltezeiten.

Unterstützung dafür kommt unter anderem von Lutz Kaden, der für die Industrie- und Handelskammer spricht. Kaden nennt die Möglichkeit, auch an der Nordseite in ein Taxi zu steigen, ein "entscheidendes Element" für eine gute Verkehrsanbindung des Hauptbahnhofs und damit für den Wirtschaftsstandort. Michael Klewer von der AG Hauptbahnhof, einem Zusammenschluss von Taxiunternehmen und Taxifahrern, sekundiert: "Taxifahrer stellen sich dorthin, wo der Bedarf ist, und der ist am Europaplatz." Dort müsse es wieder Taxiplätze geben.

Der Bezirk Mitte will die An- und Abreisemöglichkeiten am Berliner Hauptbahnhof verbessern - gerade E-Scooter und Fahrräder sollen besser abgestellt werden können. Bei der Umgestaltung haben die Taxi-Fahrer das Nachsehen. Von Stephan Ozsváth

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) zeigt Verständnis für die Kritik, diagnostiziert einen "unhaltbaren Zustand" am Hauptbahnhof. Deshalb sei in der vergangenen Woche eine Task Force eingerichtet worden, um die Situation kurzfristig aufzulösen.

In der Task Force sitzen neben Verkehrs- und Stadtentwicklungsverwaltung auch der Bezirk Mitte und die BVG, aber beide zeigen sich nicht zufrieden mit der angedachten Lösung. BVG-Vertreter Ralf Geisler beklagt, Busse hätten dann kaum noch Platz, sich wieder in den fließenden Verkehr einzufädeln. Die BVG habe in der Task Force eigene Vorschläge gemacht und "Zweifel am Erfolg" des Lösungsvorschlags des Senats geäußert, trotzdem solle dieser umgesetzt werden, bemerkt Geisler hörbar angesäuert.

Daniel Kyek vom Straßen- und Grünflächenamt Mitte erwartet von der Kurzfristlösung der Verkehrssenatorin "kein durchschlagendes Ergebnis". Außerdem geht ihm die Entschärfung des Gefahrenschwerpunkts nicht schnell genug. "Auch Kurzfrist-Maßnahmen werden Wochen brauchen, wir haben aber keine Wochen Zeit", so Kyek. Deshalb setze der Bezirk als Sofortlösung darauf, dass Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung der neuen Regeln schärfer überwachen.

Dies ist nicht das einzige Mal, dass Bezirk und Verkehrsverwaltung in dieser Ausschusssitzung verbal aneinandergeraten, wenn es um Fragen von Zuständigkeit und Entscheidungsverantwortung geht. Angesichts der heftigen Kritik an der Abschaffung des Taxistands an der Nordseite des Bahnhofs verweist Kyek darauf, diese Entscheidung sei von den zuständigen Behörden gemeinsam getroffen worden und auch von der Taxi-Innung habe es Zustimmung gegeben. Dies hatte ein Vertreter der SPD-geführten Stadtentwicklungsverwaltung ebenfalls demonstrativ betont.