Märkisch-Oderland und das Land Brandenburg wollen ein sogenanntes "Ausreisezentrum" auf der Oder-Insel in der Nähe von Küstrin-Kietz errichten. Dort könnten Containerbauten für zunächst 200 Menschen entstehen, deren Asylanträge abgelehnt wurden und nun ausreisepflichtig sind. Entsprechende Pläne hat die Kreisverwaltung am Montagabend auf einer Gemeindevertretersitzung im Kulturhaus vorgestellt.

Standort ist das Gelände der Küstriner Halbinsel an der polnischen Grenze. Dieses liegt ungefähr 500 Meter von Küstrin-Kietz entfernt. Bis in die 1990er Jahre wurde die Insel von den Nachfolgern der Sowjetarmee genutzt. Seit dem Abzug der Truppen verfallen die dortigen Gebäude. Dem Landkreis Märkisch-Oderland zufolge seien die Liegenschaften mit Asbest verseucht und der Boden kontaminiert. Es bestehe Betretungsverbot. Andere Areale seien als Naturschutzgebiet gesperrt.

Aktuell gehört die Fläche dem Land Brandenburg. Doch um das Aufnahme-Soll von Geflüchteten zu erfüllen, möchte nun die Kreisverwaltung Teile übernehmen, um sie als "Ausreisezentrum" weiter zu verpachten, erklärte Sozialdezernent Friedemann Hanke (CDU) vor der Sitzung rbb24. "Wir haben jetzt 1.700 Flüchtlinge aufgenommen oder untergebracht. Und wir müssten dieselbe Zahl als Soll in diesem Jahr haben. Das ist gar nicht schaffbar. Ich kann die Unterbringung nicht verdoppeln", so Hanke weiter.

"Irgendeinen Ort muss es geben und die Oder-Insel bietet sich an, weil es bereits eine Landesliegenschaft ist", so Hanke weiter. "Sie liegt ein bisschen am Rand. Wir haben keine unmittelbaren Anwohner und erhoffen uns da auch eine Entwicklung der Insel." So könnte das Land im Zuge der Aufbereitung zumindest Teile des Geländes entkernen und dekontaminieren, so Hanke weiter.

Zwar sollten zunächst nur Container aufgestellt werden. Doch langfristiges Ziel sei es, auch die dortigen Häuser zu retten. "30 Jahre verrotten die denkmalgeschützten und ja auch schönen Gebäude. Wenn daraus eine Investition in die Gebäude werden würde, wäre das umso besser."