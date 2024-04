Der Wissenschaftsrat des Bundes hat sich am Montag für die Gründung einer neuen Medizin-Universität in Cottbus ausgesprochen. Damit kann die neue "Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem" zum 1. Juli gegründet werden. Das Votum des Wissenschaftsrates war die wohl größte Hürde für das ambitionierte Projekt im Lausitzer Strukturwandel. Mitglieder des Rates hatten Cottbus bereits im vergangenen Jahr für eine Visitation besucht.

"Die Universitätsmedizin wird die gesamte Region verändern", so Woidke weiter. "Sie wird nicht nur dazu dienen den Ärztebedarf in der Zukunft hier in der Region besser zu decken (...), es wird auch einen Schub geben in der Entwicklung der ganzen Region." Das liege daran, dass mehr als eine Milliarde Euro in Cottbus investiert werde und mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen würden. Woidke erwartet darüber hinaus die Ansiedlung zahlreicher Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich in Cottbus und der Lausitz.

Mit der Gründung der neuen Universität zum 1. Juli wird das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus in Trägerschaft des Landes übergehen. Es soll nicht nur zum Universitätsklinikum, sondern auch zu einem sogenannten "Digitalen Leitkrankenhaus" umgebaut werden.

Die neue Uni soll sich in der Forschung den Schwerpunkten Digitalisierung des Gesundheitswesens und dem Gesundheitssystem widmen. Diese Forschungsfelder sind bislang in Deutschland einmalig.

Mehrere Milliarden Euro fließen vom Bund in die Lausitz - nicht nur in Industrieprojekte. Mit dem Aufbau einer medizinischen Universität in Cottbus soll ein "digitales Leitkrankenhaus" als Vorbild für ganz Deutschland entstehen. Kann das was werden? Von Michael Schon

Die Medizinische Universität ist neben dem ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus eines der größten und wichtigsten Projekte im Lausitzer Strukturwandel im Zuge der zu Ende gehenden Braunkohleverstromung. Bund und Land investieren in dem Prozess mehrere Milliarden Euro in die Region, um den befürchteten Strukturbruch und Massenarbeitslosigkeit nach Ende der Tagebaue und Kraftwerke zu verhindern.

Neben der Medizin-Universität in Cottbus soll die ganze Lausitz zu einer Modellregion Gesundheit werden. Zudem sollen zukünftig Ärzte, Physiotherapeuten und Pflegekräfte interprofessionell, also in Teilen gemeinsam ausgebildet werden. Die ersten Studierenden sollen 2026 ihre Ausbildung in Cottbus beginnen können.