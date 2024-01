Es ist das erste sichtbare, milliardenschwere Leuchtturmprojekt im Lausitzer Strukturwandel: Die erste Halle des neuen Bahnwerkes in Cottbus ist fertig. Am Donnerstag wird sie eröffnet - mit Kanzler Scholz und angekündigten Protesten.

In Cottbus wird am Donnerstag die erste Halle des neuen Bahn­in­stand­hal­tungs­werks offiziell in Betrieb genommen. Es ist das bisher größte Lausitzer Industrieprojekt im Strukturwandel und soll einen Teil der Jobs ersetzen, die durch den Kohleausstieg wegfallen.

Zur Eröffnungszeremonie wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Deshalb wird Cottbus an diesem Tag auch zum Zentrum der Proteste von Landwirten gegen die Bundespolitik. Der Kreisverband Spree-Neiße hat eine Protestveranstaltung organisiert. 500 Fahrzeuge sind angemeldet, die den Zugang zum Bahnwerk versperren sollen, sagte Vorstandsmitglied Bernd Starick vorab dem rbb.

Es gehe ihnen um mehr als die Rücknahme der Subventionskürzungen beim Agrardiesel, so Starick. "In Summe geht es auch um die Unzufriedenheit der Landwirtschaft mit all dem, was uns in den letzten Jahren als Last auferlegt wurde."

Durch die Protestaktion muss in Cottbus mit größeren Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Laut Anmeldung sammeln sich die Teilnehmer am Energie-Parkplatz am Stadtring und fahren um 9 Uhr in Richtung Bahnwerk. Es ist nach dem Fahrzeugkorso am Montag die zweite große Protestveranstaltung in dieser Woche.