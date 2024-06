In Berlin-Mitte gibt es zurzeit eine Demonstration gegen die Zwangsexmatrikulation von Studierenden. Am Nachmittag sprach die Polizei von rund 280 Teilnehmenden.

Eine brutaler Angriff auf einen jüdischen FU-Studenten durch einen Kommilitonen hatte in Berlin für Entsetzen gesrogt. Als Reaktion darauf will der Senat die Möglichkeit zur Exmatrikulation von Studenten wieder einführen - bisher ist das nicht möglich.

Laut der Polizeisprecherin gab es dabei pro-palästinensische Sprechchöre. Unter anderem sei die verbotene Parole "From the river to the sea" gerufen worden. Es seien einige Strafverfahren eingeleitet worden. Wie viele, konnte die Polizei am Montagnachmittag nicht mitteilen.

Grund für die Demonstration ist die Verschärfung des Berliner Hochschulgesetzes. Demnach dürfen Universitäten den Studierenden unter bestimmten Bedingungen das Recht zum Studiereren entziehen. Die Debatte darüber war nach dem Angriff eines pro-palästinensischen Studenten auf einen jüdischen Kommilitonen im Februar angestoßen worden.