Marie M B Donnerstag, 01.08.2024 | 17:19 Uhr

So sehr ich es begrüße, daß die in der ehemaligen Sowjetunion in Schauprozessen (wegen Nichtigkeiten oder nicht strafbaren Handlungen) zu langjährigen Haftstrafen verurteilten westlichen Staatsbürger frei kommen, so bedenklich finde ich es, daß der Tiergartenmörder freikommt!



Der wird in Russland bestimmt nicht seine Reststrafe absitzen, sondern ganz im Gegenteil belohnt werden und Mut allen Ehren begrüßt- so ist leider das kranke Verständnis von Putin zum Thema Gerechtigkeit...



Und westliche Staatsbürger, die in Russland, Belarus o.ä. für westliche Medien (Zeitung, Fernsehen...) oder Unternehmen arbeiten, müssen befürchten, wegen 1 'falschem' Satz, der Putin nicht paßt, als Geisel genommen zu werden = als Verhandlungsmasse für Gefangenenaustausch.



Das ist menschenverachtend.