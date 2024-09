In Berlin-Spandau wird am Mittwochvormittag ein neues, drittes Bürgeramt eröffnet.

Um den Berlinerinnen und Berlinern mehr und vor allem zeitnahe Termine beim Bürgeramt zu besorgen, will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner terminfreie Tage einführen. Doch in den Bezirken wächst der Widerstand gegen die Pläne. Von Sebastian Schöbel

Zugleich soll die Einrichtung nicht nur die Behörden im Bezirk, sondern im gesamten Stadtgebiet entlasten. Seit Jahren ist oft schwierig, kurzfristig einen Termin bei einem Bürgeramt zu bekommen.

Anfang August hatte der Regierende Bürgermeister Wegner einen terminfreien Tag in der Woche vorgeschlagen, um für weitere Entlastung zu sorgen. Fünf Bezirke haben sich allerdings gegen Wegners Vorschlag ausgesprochen. Auch das Ziel, einen Termin innerhalb von 14 Tagen zu erhalten, relativierte Wegner auf Nachfrage des rbb auf seiner Sommerpressekonferenz.

Der Berliner Senat hat nun angekündigt, mehrere zusätzliche Bürgerämter einzurichten. Ein neues in Mitte gibt es schon, ein weiteres in Marzahn-Hellersdorf soll noch in diesem Jahr eröffnen. Im nächsten Jahr sind weitere in Treptow-Köpenick und in Pankow geplant.

Bei den Behörden können Pässe oder Personalausweise beantragt werden, auch für Führerscheine und Kfz-Anmeldungen sind diese zuständig.