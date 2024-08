Mila Schneider Berlin Freitag, 02.08.2024 | 12:50 Uhr

Ich versuche seit 2 Tagen einen Termin zu bekommen, berlinweit. Alle 5 Minuten die Webseite gecheckt. Es wird munter durchgewechselt zwischen: 1) Überhaupt nichts verfügbar, 2) Ende September / Anfang Oktober (!!!), 3) freigewordener Termin in max. 1h irgendwo in Berlin... Ganz egal zu welcher Tageszeit man prüft. Am besten nimmt sich also 1 Tag frei, setzt sich in Berlin Mitte mit Smartphone hin, versucht einen gerade freigewordenen Termin zu ergattern und rennt zur S-Bahn um es noch dorthin zu schaffen. Um dann trotz Steuern für jeden Handgriff Geld einzuwerfen. Tolles System.



Ich habe mal eine Weile auf den Philippinen gelebt, als Ausländer nach einer Weile auch mit ID-Plastikkarte. Als ich diese mal verloren hatte und neu machen musste war der Weg Polizei > Rathaus > Visa-Stelle. Nach... 6 Stunden hatte ich eine neue ID-Karte mit Photo etcpp. Superfreundlich und kompetent. Warum bekommt Deutschland nicht einmal mehr die absoluten Basics gebacken???