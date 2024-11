Hansen Montag, 18.11.2024 | 12:42 Uhr

Wenn man was für den ÖPNV machen will, müsste man S+U Bahnen in den Radbezirken ausbauen.

Da helfen keine günstigen Fahrkarten. Denn wenn nichts fährt, ist es egal was kostet. Man kann einfach den ÖPNV nicht nutzen.

Daher bin ich auch ein großer Kritiker der Deutschlandfahrkarte. Wir brauchen den Ausbau der Bahnen, aber durch diese Fahrkarte werden dem System ÖPNV dringend notwendige Finanzmittel entzogen. Dies zeigen auch die Statistiken zu den Kunden. Über 90% der Käufer diese Fahrkarte sind Personen die eh schon den ÖPNV nutzen, daher ist das Ziel mehr Kunden zu gewinnen eindeutig verfehlt.