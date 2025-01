In einem Brandbrief fordert der Landrat des Spree-Neiße-Kreises, Harald Altekrüger (CDU), ein "sofortiges Eingreifen" der Politik, um die Zukunft der Glasbranche in der Lausitz zu sichern. Gerichtet ist der Brief an die Bundes- und die Landesregierung.



Altekrüger hatte bereits vor einem Jahr mit weiteren kommunalen Vertretern einen ähnlichen Brief verfasst, darauf aber nach eigenen Angaben keine Reaktion bekommen. Nun erneuerte er seine Forderungen nach mehr Unterstützung.

Konkret spricht Altekrüger in seinem Brief die Glasproduktionen in Drebkau und Tschernitz an. So drohe dem Ardagh-Glaswerk in Drebkau nach 110 Jahren das Aus, heißt es. Die Unternehmensleitung habe vor einer Woche bestätigt, das Werk vollständig schließen zu wollen. Die Belegschaft sei bereits seit Monaten in Kurzarbeit. Die 163 Mitarbeiter produzieren in Drebkau bislang Weißglasbehälter für die Lebensmittelindustrie.