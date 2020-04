Juliane Berlin Sonntag, 19.04.2020 | 19:37 Uhr

Also nach Plan hört sich das für den einen Teil der Schüler an.

Was ist mit den Grundschülern und deren Eltern die in die Klassen 1-5 gehen?!

Die hängen nach wie vor in der Luft und wissen nur, dass es für sie am 3.5. NICHT losgeht!

Toller Plan!