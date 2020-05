Es sei, so heißt es in dem Schreiben vom Montag, für die Einsatzplanung in den kommenden Wochen "in unserem gemeinsamen Interesse, die gesunden und einsatzbereiten Dienstkräfte vor Ort in der Schule zur Verfügung zu haben." Die Begründung für dieses Vorgehen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe seine Einschätzung geändert: Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe sei nunmehr nicht mehr möglich. Daher müsse bei den betroffenen Beschäftigten eine "individuelle Risikofaktorenbewertung im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Begutachtung vorgenommen" werden.

Ab dem 2. Juni sollen demnach alle bislang als vorerkrankt geltenden Dienstkräfte wieder in der Schule eingesetzt werden - wenn sie kein Attest nachweisen, das eine Covid-19-relevante Erkrankung bestätigt. Die Regelung gelte für pädagogisches und nichtpädagogisches Personal, heißt es weiter.

Auch Schwangere sollen zurück an die Schulen. Vor ihrer Präsenztätigkeit müsse aber die Empfehlung des arbeitsmedizinischen Dienstes vorliegen.