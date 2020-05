Ronny Montag, 25.05.2020 | 15:18 Uhr

Ja, die tollen Kontaktbeschränkungen. Auch hier erschließt sich mir nicht der fundiert unterlegte Sinn, warum man 10 oder 20 Personen oder eben 2 Haushalte (die auch mal aus 30 oder mehr Personen bestehen können)restriktiert. GEnau so ein Schwachsinn ist die Schließzeit bei Restaurants um 22 Uhr. Nur weil die Politiker von sich auf andere schließen und der Meinung sind, das zu später Stunde mehr Alkohol getrunken werden könnte und sich dementsprechend die Abstände verringern? Für wie blöd wird der mündige Bürger gehalten? Gebote an den richtigen Stellen statt Verordnungen ist das Zauberwort. So langsam glaubt keiner mehr an den Sinn des Ganzen.