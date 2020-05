Zu spüren bekämen das vor allem die Polizeibeamten. Sie machten nach wie vor die Menschen darauf aufmerksam, die Regeln weiterhin einzuhalten, stießen dabei aber vermehrt auf Ablehnung. "Bei steigendem Alkoholpegel oder an Imbissständen wird das schon schwieriger", so der Senator. "Angesichts dessen, dass im März die Polizei etwa im Park erschien, eine Ansage machte und dann Beifall aufbrandete, hat sich die Situation schon umgekehrt."

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte bei der Sitzung des Innenausschusses an, angesichts der illegalen und aggressiven Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen das Vorgehen der Berliner Polizei zu überdenken: "Wir werden eine genaue Analyse vornehmen, um taktisch entsprechend zu reagieren. Das ist schon ein Punkt, mit dem wir uns näher befassen müssen", so Slowik.



Alle angemeldeten Demonstrationen seien am vergangenen Wochenende weitgehend gut abgelaufen. Völlig anders sei das aber bei den nicht genehmigten Versammlungen mit Teilnehmern aus allen politischen Lagern sowie Extremisten und Verschwörungstheoretikern gewesen. Am Alexanderplatz habe man bei der Demonstration von mehr als 1.000 Menschen eine ganze Reihe von Gewalttätigkeiten und Aggressivitäten gesehen. Geisel sprach in dem Zusammenhang von Fußball-Hooligans des BFC Dynamo, die dort teilgenommen hätten. Demonstranten seien mit "hoher Aggressivität gegen die Polizei vorgegangen".



Aus der Menge wurden laut Polizei Flaschen geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm 86 Menschen vorübergehend fest.