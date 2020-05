Thema im Senat könnte am Dienstag auch eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sein. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte eine solche Verordnung in der Vorwoche angekündigt.

Nach der Schalte trifft sich der Berliner Senat zu einer Sondersitzung, bei der Öffnungsperspektiven für die Gastronomie großen Raum einnehmen dürften. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen. Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) kritisierte diesen Alleingang.



Noch früher will Mecklenburg-Vorpommern in diesen Bereichen zu etwas Normalität zurückkehren: Restaurants und Gaststätten dürfen dort bereits von Samstag (9. Mai) an wieder öffnen. Das teilten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montagabend in Schwerin mit. Bereits am 18. Mai sollen dann Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder einheimische Gäste beherbergen können. Pünktlich zu den Pfingstferien sollen auch auswärtige deutsche Touristen voraussichtlich vom 25. Mai an wieder in Mecklenburg-Vorpommern übernachten dürfen. Laut Glawe sollen 60 Prozent der Bettenkapazitäten freigegeben werden.



Sendung: Inforadio, 5.5.2020, 6 Uhr