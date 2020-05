Ab Montag (11.05.) sollen in Berliner Schulen weitere Jahrgänge wieder Unterricht erhalten. Laut der Bildungsverwaltung geht es um Erstklässler sowie Fünftklässler an Grund-, Sekundar-, Gemeinschafts- und entsprechenden Förderschulen. Die Schule startet ebenfalls für Siebtklässler.



Die Schulen sollen demnach entscheiden können, wie sie den Unterricht für die weiteren Jahrgänge organisieren. Denkbar ist das beispielsweise in Schichten, tageweise oder auch in Blöcken. Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sollen unabhängig von ihrem Jahrgang Unterricht erhalten. Ziel ist, allen Schülern bis spätestens 29. Mai wieder Präsenzunterricht zu erteilen. Insgesamt wird es bis zu den Sommerferien aber in allen Schulen und Jahrgangsstufen Phasen des Unterrichts in den Klassen sowie des Lernens zu Hause geben. Mindestens einmal pro Woche muss die Schule Kontakt mit ihren Schülern aufnehmen.