Am Freitagabend will die Brandenburger Landesregierung weitere Lockerungen der bisherigen Corona-Maßnahmen erlassen. Einige Punkte hat Ministerpräsident Woidke bereits im Vorfeld bekannt gemacht. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz ab ca. 17 Uhr live.

Das Brandenburger Kabinett will am Freitag weitere Lockerungen in der Corona-Krise beschließen. Am frühen Abend wollen sich dann Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU), Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Pressekonferenz zu den Änderungen der bisherigen Verordnung äußern. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz ab circa 17 Uhr im Livestream, auch im rbb Fernsehen ist sie zu sehen.

Woidke hatte bereits am Mittwochabend nach einer Videokonferenz mit Bund und Ländern weitere Lockerungen für Brandenburgerinnen und Brandenburger in der Corona-Krise angekündigt. So dürfen von Samstag an unter strengen Auflagen alle Geschäfte und Spielplätze wieder öffnen.