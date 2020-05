So ist die Kita-Notbetreuung in Berlin geregelt

Das geht am Mittwoch aus einem Schreiben der Bildungsverwaltung an die Kita-Träger hervor. Das Datum gelte unter dem Vorbehalt, wie sich die aktuellen Infektionszahlen entwickeln. Ziel sei, alle sieben bis 14 Tage eine neue Stufe anzugehen, sagte eine Sprecherin.

Zudem stehen bei einigen Berliner Kitaträgern ein sogenanntes Wechselmodell oder eine Halbtagsbetreuung in Schichten ab 25. Mai zur Diskussion, um allen Kindern den Zugang zu ermöglichen. So könnten Kinder entweder je eine Woche in die Kita gehen, um dann eine Woche zu pausieren oder drei Tage bzw. zwei Tage pro Woche in ihre Einrichtungen zurückkehren. Eingewöhnungen in Kitas würden vorerst ausgesetzt.