Fragen und Antworten - So ist die Kita-Notbetreuung in Berlin geregelt

27.04.20 | 17:06 Uhr

Seit diesem Montag haben deutlich mehr Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung in den Berliner Kitas. Aber wer genau und unter welchen Umständen? Was gilt bei Arbeit im Home-Office? Für wann sind weitere Lockerungen geplant? Die wichtigsten Infos im Überblick.



Wer hat aktuell einen Anspruch auf Notbetreuung in Kitas oder Tagespflegestellen?

Seit diesem Montag haben den Anspruch prinzipiell alle Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen in der Corona-Krise als systemrelevant eingestuften Beruf ausübt. Die entsprechende Liste wurde auf um die 100 Berufe in 14 Berufsgruppen erweitert. Auch Alleinerziehende können ihre Kinder tagsüber wieder betreuen lassen. Als alleinerziehend gelten Mütter oder Väter, die ledig, verwitwet, dauernd getrennt oder geschieden sind und nicht mit einem anderen Erwachsenen, jedoch mit ihrem Kind zusammenleben. Generell gilt weiterhin: Wer das Notangebot in Anspruch nehmen will, muss glaubhaft machen, dass er oder sie keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung hat.

Was gilt für Eltern, die im Home-Office arbeiten?

Dazu sagt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf Anfrage: "Eltern, die im Home-Office arbeiten, müssten glaubhaft darlegen, warum eine häusliche Kinderbetreuung nicht möglich ist und sie einen Anspruch auf Notbetreuung geltend machen möchten. Das hängt ja stark davon ab, wie flexibel man arbeiten kann, ob eine lockere Zeiteinteilung möglich ist, oder sehr starre Abläufe. Es ist dann letztlich eine Einzelfallentscheidung."

Wie viele Kinder sind nach den neuen Regelungen anspruchsberechtigt?

Zuletzt hatten rund 12 Prozent der insgesamt 170.000 Berliner Kita-Kinder einen Anspruch, es kamen jedoch nur zwischen 5 und 8 Prozent der Kinder in die Einrichtungen. Wie viele Kinder durch die Ausweitung der Notbetreuung anspruchsberechtigt sind, kann die Senatsverwaltung noch nicht beziffern. Zum einen würden die Berufe der Eltern von Kita-Kindern nicht erfasst, zum anderen gebe es zwischen den einzelnen Gruppen Schnittmengen, etwa Alleinerziehende, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die tatsächliche Zahl der Kinder, die nach der Ausweitung der Notbetreuung nun wieder in die Kitas geht, soll von den Trägern in den nächsten Tagen gemeldet werden.



Sind alle Kitas verpflichtet, eine Notbetreuung anzubieten?

Grundsätzlich: Ja. "Wenn sich so viele Eltern melden, dass die Bildung kleiner Gruppen schwierig wird, muss man umorganisieren und zum Beispiel Lösungen wie Vormittags- und Nachmittagsgruppen bilden, oder tageweise Gruppen wechseln", so die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.



Welche Regeln gelten in den Kitas?

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat den Trägern in zwei Schreiben Empfehlungen zum Gesundheitsschutz beim Kita-Betrieb in Corona-Zeiten gegeben. So soll die Betreuung in möglichst kleinen Gruppen stattfinden, was je nach räumlicher Situation unterschiedliche organisatorische Maßnahmen erfordert. Denkbar seien Vormittags- und Nachmittagsgruppen oder eine Betreuung an versetzten Wochentagen. Dazu sagt die Bildungssenatorin: "Die konkreten Maßnahmen vor Ort hängen natürlich davon ab, wie viele Kinder tatsächlich in jeder einzelnen Einrichtung sein werden. Die rund 2.700 Berliner Kitas sind sehr verschieden, sowohl was die Kinderzahl als auch was die räumlichen Voraussetzungen anbelangt. Die Kitas werden ihre Maßnahmen der Einrichtungsaufsicht anzeigen und bei Bedarf auch mit der Aufsicht abstimmen."



Welche Möglichkeiten haben Eltern, deren Kinder nicht in die Kita können?

In Berlin ist seit diesem Montag eine private Betreuungshilfe erlaubt, damit können sich etwa befreundete Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder abwechseln. Auch Nachbarn oder Verwandte können künftig wieder auf Kinder aufpassen. Eine solche "private, insbesondere nachbarschaftliche Betreuungshilfe" ist für maximal drei Kinder erlaubt - trotz der weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen.



Wann sind weitere Schritte bei den Kita-Öffnungen geplant?

Deutlich vor dem ursprünglich anvisierten Stichtag 1. August soll es in Berlin wieder eine flächendeckende Kita-Betreuung geben. Unter anderem sollen als nächstes die Vorschulkinder wieder in die Kitas. Auch Kinder, die eingewöhnt werden müssen, sollen in der übernächsten Stufe miteinbezogen werden. "Maßgeblich für die nächsten Schritte ist die Entwicklung der Corona-Pandemie", sagt Bildungssenatorin Sandra Scheeres. "Es bleibt nach wie vor das Ziel, soziale Kontakte zu reduzieren. Das müssen Kitas und Kindertagespflegestellen weiter beachten. Damit in kleinen Gruppen betreut werden kann, ist zum Beispiel eine stunden- oder tageweise Betreuung möglich." Kitas und Eltern müssten den Bedarf klären und abstimmen, was machbar ist - auch mit Blick auf die Belastung der Erzieher und Erzieherinnen. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) drängt darauf, dass für alle Kita-Kinder bald eine Lösung gefunden wird. Aktuell erarbeiten Experten und Vertreter von Bund und Ländern dazu Vorschläge.





