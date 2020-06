Polizei kontrolliert Maskenpflicht in U-Bahnen und Bussen

Ab Samstag in Berlin

Bis zu 500 Euro soll zahlen, wer sich weigert, im öffentlichen Nahverkehr einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ab Samstag wird die Berliner Polizei zur Kontrolle in U-Bahnen und Bussen unterwegs sein - und nicht nur dort.

Die Berliner Polizei wird ab Samstag auch in U-Bahnen und Bussen die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Das kündigte ein Sprecher am Freitag an. Hintergrund ist der Senatsbeschluss vom Dienstag, wonach bei Verstößen gegen die Maskenpflicht Bußgelder von 50 bis zu 500 Euro verhängt werden können.

Man werde im öffentlichen Personennahverkehr, in Geschäften, Restaurants und Kneipen auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten, sagte der Polizeisprecher. Polizisten sollen dazu auch in Bussen und U-Bahnen unterwegs sein. Für die S-Bahnen sei die Bundespolizei zuständig. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen die Fahrgäste mit Aufklebern an allen Türen ihrer Fahrzeuge noch mal auf die Maskenpflicht hinweisen.