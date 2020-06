Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 23.06.2020 | 09:43 Uhr

Nicht, was das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung IN den Bahnen und Bussen angeht, vielmehr was das Aufsetzen in Bahnhöfen und Stationen angeht, sehe ich die Juristen sich die Hände reiben - parteipolitisch v. a. jene mit FDP-Parteibuch. Das allerdings ist Spiegelbild einer Rechtsanwalts -, Ver- und Absicherungsrepublik.



Kein Recht könnte aber so präzise sein, dass es genau jenen Umstand bezeichnen könnte, der gerade zur Rede steht. Unterirdische Bahnhöfe werden anders betrachtet als oberirdische oder jene, die im Einschnitt liegen und wo die Lüfte wehen. Dergleichen auch Bus- und Straßenbahn-Haltestellen im Vergleich zum übrigen Straßen- und Landschaftsraum.



Wird angesichts von Kontrollen das beigeführte große Taschentuch noch flink am Hemd- und Blusenkragen festgebunden? Kann der Beweis geführt werden, dass jemand die Mund- und Nasenbedeckung nicht auf hatte, wenn er sie dabei hatte, im Vergleich dazu die Existenz einer Fahrkarte klar belegbar ist (oder eben nicht)?