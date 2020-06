Sperrstunde für Kneipen und Restaurants in Berlin entfällt

Ab Mittwoch dürfen Restaurants, Bars und Kneipen wieder länger als bis 23 Uhr geöffnet haben. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Die bisher geltende Begrenzung der Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr wird demnach gestrichen.

Die Restaurants und Kneipen in Berlin müssen ab Mittwoch nicht mehr um 23 Uhr schließen. Das hat der Senat nach rbb-Informationen am Dienstag beschlossen. Die bisher wegen der Corona-Krise geltende Begrenzung der Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr in der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus wird demnach gestrichen.

Der Senat hatte bereits am Montag vor dem Oberverwaltungsgericht eine entsprechende Erklärung abgegeben. Dort hatte ein Restaurantbesitzer gegen die Sperrstunde geklagt.