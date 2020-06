Der Senat würde damit dem Beispiel Brandenburgs folgen, das in der Vorwoche zahlreiche Lockerungen und die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen beschlossen hat, die seit dieser Woche gelten. Nach Angaben der "Morgenpost" wolle der Senat noch am Dienstag über die neue Corona-Verordnung beraten, sie aber erst in der kommenden Woche beschließen.



Auch in anderen Bereichen soll es dem Bericht zufolge Lockerungen geben. So dürften Geschäfte dann doppelt so viele Kunden in den Laden lassen wie bislang. Die Abstandsregel von anderthalb Metern soll aber bestehen bleiben.