Seit Dienstag verfügbar - Was Sie über die neue Corona-Warn-App wissen müssen

16.06.20 | 15:51 Uhr

Die Corona-Warn-App steht zum Download bereit. Sie soll das tun, was momentan noch Mitarbeiter von Gesundheitsämtern in mühevoller Kleinarbeit machen: Infektionsketten nachverfolgen und Kontaktpersonen von Infizierten warnen. So funktioniert die neue App.

Wofür ist die Corona-Warn-App gut? Die Corona-Warn-App soll helfen, Corona-Infektionsketten schnell zu erkennen und dadurch rechtzeitig zu durchbrechen. Sie warnt Menschen, die sich mindestens 15 Minuten in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben. Das soll dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Bis jetzt muss das alles händisch von Mitarbeitern in Gesundheitsämtern gemacht werden. Wird eine Infektion gemeldet, wird der oder die Infizierte gefragt, welche Menschen er zuletzt getroffen hat und somit auch potenziell angesteckt haben könnte. Dann wird diesen Kontaktpersonen hinterher telefoniert. Erinnerung aber ist trügerisch und lückenhaft - viele Infektionsketten können auf diese Weise schon bald nicht mehr nachvollzogen werden. Das erhöht das Risiko dafür, dass Kontaktpersonen in der Zwischenzeit unbemerkt weitere Menschen anstecken. Die App soll diese Arbeit automatisiert und viel genauer erledigen, als digitale Gedankenstütze. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt bezeichnet sie als "sehr sinnvolles Instrument." Sie ist allerdings kein Ersatz für die geltenden Abstands- und Hygieneregeln wie etwa häufiges Händewaschen und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, wo es Pflicht ist - sie soll die Maßnahmen lediglich ergänzen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, gerade in der Phase der Lockerung mit zunehmender Mobilität der Menschen mache die App Sinn: Etwa im Zug, Bus, in der S-Bahn oder bei Demonstrationen "kommen wir wieder immer mehr in Kontakt mit Personen, die wir nicht persönlich kennen".

Wie genau funktioniert die App? Die App wird nur auf Smartphones verwendet und kann kostenlos heruntergeladen werden. Der Gedanke: Sein Handy hat man meistens dabei, wenn man andere Menschen trifft. Je mehr Menschen die App nutzen, desto leichter lassen sich Infektionsketten nachvollziehen. Die App erfasst, welche Smartphones einander über längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Sie zeichnet auf, wann und wie lange man sich mit einem anderen App-Nutzer getroffen hat, nicht wo. Dazu muss man allerdings seine Bluetooth-Funktion permanent angeschaltet lassen. Die Handys tauschen dann via Bluetooth zufällig erzeugte Krypto-Schlüssel aus. Diese Schlüssel ändern sich die ganze Zeit, damit ein Nutzer nicht identifiziert werden kann. Beispiel: Einem Handy ist einige Minuten lang der Schlüssel XFAZ3FB zugeordnet, später GTVC239. Jedes andere Handy in der Nähe mit der Warn-App darauf speichert nun diese Schlüssel. Der Austausch der Schlüssel mit anderen Geräten passiert in Abständen von zweieinhalb bis fünf Minuten. Weil die App die Signalstärke dieser Sendung erkennen kann, kann sie auch die Entfernung zum anderen Smartphone schätzen. Die verschickten Datenmengen sind dabei sehr klein, der jeweilige Tagesschlüssel ist 16 Byte groß. Wird ein App-Nutzer positiv auf Covid-19 getestet, kann er das Ergebnis in der App eingeben - freiwillig. Dieses Testergebnis muss er allerdings auch belegen, das geht nur mithilfe eines QR-Codes des Testlabors oder einer telefonisch vermittelten TAN. Anschließend werden die bisher verwendeten Schlüssel übermittelt, als Schlüssel einer infizierten Person. Die Geräte anderer Nutzer können nun kontrollieren, ob sie einen dieser Schlüssel übermittel bekommen haben, also sie sich in den vergangenen 14 Tagen in seiner Nähe aufgehalten haben. Die Besitzer erfahren somit, ob es einen positiven Fall in ihrer Nähe gegeben hat und können sich auf Wunsch selbst testen lassen, auf Kosten der Krankenkasse. Die Identität dieses Infizierten kann nicht von anderen nachvollzogen werden, auch nicht vom App-Anbieter, dem Robert-Koch-Institut, oder von Google oder Apple, die die App auf ihren Plattformen zum Download bereitstellen. Alles, was andere außer dem Nutzer selbst erfahren, ist: Da war was und ich könnte nun auch infiziert sein. In Echtzeit warnen, wenn man sich einer infizierten Person nähert, darf die App aus Datenschutzgründen nicht. Die App kontrolliert weder, ob Quarantäne-Maßnahmen eingehalten werden, noch, ob Kontaktverbote eingehalten werden. Trägt man als Infizierter nichts ein, erfährt die App auch vom positiven Testergebnis nichts.

Bin ich verpflichtet, die App herunterzuladen? Nein, der Download und die Nutzung sind rein freiwillig. Die Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte nochmal das Prinzip der "doppelten Freiwilligkeit". Man entscheide selbst, ob man die Anwendung auf dem Smartphone installiere - und dann auch, ob man bei einem positiven Test das der App mitteile. "Die Freiwilligkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass diese App angenommen wird." Darüber hinaus brauche es kein Gesetz. Datenschützerinnen wie Anke Domscheit-Berg fordern allerdings genau so ein Gesetz. Der Linken-Bundestagsabgeordneten reicht diese Freiwilligkeit ihren Worten zufolge "nicht, wenn sie nur die Abwesenheit von staatlichem Zwang bedeutet", sagte sie am Dienstag dem rbb. Arbeitgeber könnten sagen, sie wollten alle Mitarbeiter zum Nutzen der App verpflichten, Leute beim Einlass bei Veranstaltungen das Vorzeigen der App einfordern. "Daher möchte ich eine gesetzliche Grundlage, die festlegt: Für diesen einen Zweck und für gar keinen anderen muss diese App verwendbar sein." Auch die vier Justizminister und -senatoren der Grünen in den Bundesländern, darunter der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt, sind dieser Ansicht. Sie bestehen darauf, den Einsatz der App per Gesetz zu regeln. So müsse sichergestellt werden, dass die App lediglich auf freiwilliger Basis eingesetzt werden dürfe, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier.

Was passiert mit meinen Daten? Die Daten werden, anders als vom Bundesgesundheitsministerium zuerst geplant, nicht zentral gespeichert, sondern nur auf den Smartphones selber - sie landen also nicht in einer sogenannten Cloud. Man muss sich nicht mit einem Benutzerprofil mit persönlichen Angaben registrieren, wie bei vielen anderen Apps. Die App verarbeitet keine personenbezogenen Daten und speichert den Standort nicht. Sie erlaubt auch keinen Zugriff auf andere Daten auf dem Smartphone. Entscheidet man sich dafür, die App wieder zu deinstallieren, werden laut Entwicklern alle Daten gelöscht. Der IT-Dienstleister TÜV Informationstechnik hatte nach einer Prüfung der App keine Einwände. Interessant ist: Die Entwickler der App haben den Programmcode von Beginn an im Internet offengelegt, auf der Plattform "GitHub" [github.com]. Diesen Ansatz nennt man Open Source, er steht für die größtmögliche Transparenz. So konnten Fachleute das Programm und insbesondere die Datensicherheit jederzeit nachvollziehen. Tausende Menschen sahen sich den Code und die Entwicklungsschritte an, wiesen auf Fehler hin und und gaben Verbesserungsvorschläge. Laut der Datenschutzexpertin Domscheit-Berg wurden diese Vorschläge eingearbeitet. "Dass dann Leute, die völlig unabhängig von der Regierung sind und sehr viel Ahnung von solchen Dingen haben, sagen, sie haben da keine Datenabflüsse, Hintertüren oder irgendwas gefunden, dann kann man dem auch vertrauen", sagte Domscheit-Berg am Dienstag dem rbb.

Wie installiert man die App? Die Corona-Warn-App gibt es sowohl für Android- [play.google.com] als auch für iOS-Betriebssysteme [apps.apple.com]. Es ist wichtig, nach genau diesem Namen zu suchen, denn Apps in Zusammenhang mit Corona werden mehrere angeboten. Man erkennt sie auch an dem Symbol eines hellblau-weinroten C. Mehr Hinweise zur Installation finden Sie auch in diesem Video. Nutzbar ist die Corona-Warn-App von Menschen ab einem Alter von 16 Jahren. Jüngere brauchen die ausdrückliche Zustimmung der Eltern. Beim iPhone muss iOS 13.5 installiert sein. Das wird für Geräte ab dem iPhone 6s oder dem iPhone SE bereit gestellt. Ältere Modelle sind nicht mehr kompatibel. Bei Android-Smartphones muss mindestens Android 6 installiert sein, welches Ende 2015 veröffentlicht wurde. Achtung: Weil man für die Nutzung der App dauerhaft Bluetooth eingeschaltet haben muss, zieht das ein wenig mehr Strom. Sie sollten also damit rechnen, Ihr Handy etwas häufiger laden zu müssen. Die App braucht laut RKI knapp 20 Megabyte Speicherplatz.

Wer hat die App entwickelt? Die Deutsche Telekom und der Software-Konzern SAP haben die App im Auftrag der Bundesregierung entwickelt, sie wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegeben. Beraten wurden Telekom und SAP dabei von Experten der Fraunhofer-Gesellschaft und des Helmholtz-Zentrum CISPA. Ein Zusammenschluß europäischer Technologieunternehmen hat dann die Tests zur Bedienung der App begleitet. Google und Apple stellen die App nur auf ihren Plattformen bereit, sie waren nicht an der Entwicklung beteiligt und haben keinen Zugriff auf die Daten in Zusammenhang mit der App.

Wie sieht die Zustimmung in der Bevölkerung bisher aus? Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend vom 4. Juni, einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap, war die Reaktion relativ ausgeglichen. 42 Prozent der Befragten sagten, sie würden eine solche App zur Nachverfolgung von Infektionsketten nutzen. 39 Prozent sagten, sie würden sie nicht nutzen. In Deutschland gibt es nach Schätzungen von Marktforschern derzeit nur eine App, die von mehr als 60 Prozent der Smartphone-Besitzer genutzt wird: der Messengerdienst WhatsApp, der zum Facebook-Konzern gehört und direkt mit der jeweiligen Telefonnummer verbunden ist.

Gibt es vergleichbare Apps in anderen Ländern? Ja, es gibt mehrere in der Umgebung, etwa in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden. Laut der EU-Kommission haben neben Deutschland fünf weitere europäische Länder eine ähnliche, dezentral arbeitende Anwendung in Betrieb, weitere elf Staaten entwickeln sie. In Frankreich dagegen werden alle Daten der Warn-App "StopCovid" zentral gespeichert. Eine europäische Lösung, die angesichts der nun wieder wegfallenden Reisebeschränkungen sehr hilfreich wäre, gibt es noch nicht. Wer mit der Corona-Warn-App Deutschland verlässt und in den Urlaub fährt, dem hilft die App vorerst nichts. Hier wollen die Bundesregierung und die Regierungen mehrerer Nachbarländer aber nachbessern. Die verschiedenen Corona-Apps der EU-Staaten sollen künftig Informationen untereinander austauschen können und so die Kontaktverfolgung von Infizierten über Ländergrenzen hinweg möglich machen. Das wird allerdings noch mindestens mehrere Wochen dauern. In Australien gibt es seit dem 26. April die App "COVIDSafe", sie wurde laut der britischen Tageszeitung "Guardian" auch von sechs Millionen Bürgern heruntergeladen, einem Drittel aller Smartphone-Besitzer. Allerdings hat sie laut Recherchen von Ende Mai lediglich überschaubaren Erfolg [theguardian.com]. Apps in asiatischen Ländern wie China, Singapur, Südkorea oder Indien erfüllen nicht die deutschen Datenschutzstandards, weil sie beispielsweise die Nutzer identifizierbar machen oder ein Bewegungsprofil erstellen können.

Was ist, wenn ich weitere Fragen zur Corona-Warn-App habe? Wenn bei Ihnen noch Fragen zur Funktionsweise der Warn-App offen sind, schreiben Sie sie uns gerne in die Kommentare unter diesen Beitrag. Wir werden uns bemühen, den Beitrag in den nächsten Tagen entsprechend zu erweitern.

