Nach den Sommerferien sollen die Brandenburger Schulen wieder für alle Kinder geöffnet werden. Der Mindestabstand fällt dann weg. Der Landtag debattiert am Donnerstag unter anderem darüber, wie versäumter Stoff nachgeholt werden kann.

Die AfD hat ein Aktuelle Stunde zum Thema Bildungsnotstand einberufen. Sie fordert von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), ein Konzept dafür vorzulegen, wie die Lernrückstände der Schüler nach den coronabedingten Schließungen aufgearbeitet werden können. Die AfD schlägt unter anderem Samstagsunterricht und Förderangebote in den Ferien vor.

Die Öffnung der Schulen nach den Sommerferien ist am Donnerstag das zentrale Thema im Brandenburger Landtag.

Ernst hatte am Mittwoch im Landtag erklärt, nach den Sommerferien müsse beim Start des Regelbetriebs zunächst der Lernstand der Schüler festgestellt werden. "Und dann werden wir entscheiden, ob wir Unterricht an Sonnabenden oder in den Ferien brauchen."

In der Sitzung am Mittwoch hatten die Abgeordneten ohne Gegenstimmen einen von den rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen eingebrachten Aktionsplan für eine bessere Ausstattung der Schulen und Schüler mit digitaler Technik beschlossen. Dazu soll unter anderen die Abgabe von Tablets an Schüler, die Umrüstung von Klassenzimmern mit Konferenzsystem für Online-Unterricht und die Fortbildung von Lehrkräften gehören.

Alle Brandenburger Schülerinnen und Schüler sollen nach den Sommerferien ab 10. August wieder in die Schule gehen können. Der allgemeine Mindestabstand fällt dann weg, nur Lehrer und Beschäftigte müssen diesen unter sich noch wahren. Dafür müssen Hygieneregeln wie das Händewaschen eingehalten werden. Bisher war ein Besuch der Kitas und Schulen tageweise möglich. Die Kitas können bereits seit Montag wieder für alle Kinder öffnen.