Kurz nach dem Ausbruch des Coronavirus in Deutschland verkündete Bundesgesundheitsminister Spahn eine Prämie für Pflegekräfte, die in dieser Zeit viel geleistet haben. Nun wird klar: Vor allem das Krankenhauspersonal geht so gut wie leer aus.

Wer mindestens ein Viertel seiner Arbeitszeit mit Pflegebedürftigen verbringt, bekommt in Brandenburg 1.000 Euro, in Berlin sind es 667 Euro. Teil- und Kurzzeitarbeitende erhalten entsprechend ihrer Stunden einen prozentualen Anteil: Wer also eine 50-Prozent-Stelle füllt, erhält einen halben Bonus. Auszubildende erhalten 900 Euro, in Berlin 600 Euro. Und jene, die einen Freiwilligendienst ausüben, erhalten in Brandenburg 150 Euro, in Berlin nur ein Drittel davon.

Nun wird klar, wer damit nicht gemeint ist: medizinisches Personal in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Denn §150 des elften Sozialgesetzbuches [sozialgesetzbuch-sgb.de] , in dem der Pflegebonus gesetzlich verankert wurde, gilt nur für Kräfte in Altenpflege oder ambulanter Pflege.

Als Grund für die Ungleichbehandlung von Fachkräften im Krankenhaus- und Altenpflegebereich bei den Bonuszahlungen gibt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webseite an, dass "die Entlohnung in der Altenpflege aktuell noch nicht so hoch ist wie z.B. die Entlohnung von Pflegekräften in Krankenhäusern" [bundesgesundheitsministerium.de]. Eventuelle Boni an Berufsgruppen außerhalb der Pflege "können die jeweiligen Arbeitgeber und ihre Verbände vereinbaren", so weiter. Das heißt, es handelt sich um freiwillige Bonuszahlungen.

Beim Brandenburger Gesundheitsministerium heißt es dazu [msiv.brandenburg.de]: Beschäftigte in Krankenhäusern erhalten keine Boni, "auch wenn allen bewusst ist, dass Beschäftigte in anderen Gesundheits- und Pflegebereichen in der Corona-Pandemie ebenfalls tagtäglich rund um die Uhr einen wertvollen Dienst für die gesamte Gesellschaft leisten und häufig über ihre Belastungsgrenzen hinausgehen, um die Versorgung gerade auch in dieser besonderen Zeit zu gewährleisten."