Neuregelungen in Brandenburg

Brandenburg will seine Corona-Regeln an die Bund-Länder-Beschlüsse vom Donnerstag anpassen. Das hat Ministerpräsident Woidke angekündigt. Kritisch sieht er unter anderem große Veranstaltungen - er kann sich aber auch neue Feier-Konzepte vorstellen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Corona-Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen als besorgniserregend bezeichnet. Deshalb sei nicht die Zeit, über weitere große Lockerungsschritte nachzudenken, so Woidke am Donnerstag nach den Beratungen von Bund und Ländern im Berliner Kanzleramt.

Er könne nur dazu raten, nicht in solche Risikogebiete zu reisen, "das ist die beste und wichtigste Vorsichtsmaßnahme", so Woidke. "Toxisch" nannte er die Konstellation, wenn ein Reiserückkehrer aus Risikogebieten zu einer großen Familienfeier geht - zusammen würden Reiserückkehrer und Feiernde für rund 80 Prozent der neuen Infektionen in Deutschland sorgen.

Bund und Länder hätten außerdem ein Bußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht vereinbart, fuhr Woidke fort. Es soll mindestens 50 Euro betragen und überall dort relevant sein, wo die Maskenpflicht gilt - also im Öffentlichen Nahverkehr, im Supermarkt und in Restaurants. Eine entsprechende Verordnung für Brandenburg solle am kommenden Dienstag beschlossen werden.