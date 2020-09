Der rasante Wiederanstieg der Infektionszahlen bereitet vielen in Berlin große Sorgen. Trotzdem muss man einen Lockdown vermeiden, sagt Berlins Kultursenator. Die Kulturszene der Stadt benehme sich besonnen und sei auf eine neue Corona-Welle vorbereitet.

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) begrüßt ein bundesweit einheitliches Sicherheits- und Hygienekonzept in Theatern. "Es kann nicht sein, dass in einem Bundesland gar nichts geht, und im anderen Bundesland alles", sagte Lederer dem rbb Kulturradio am Donnerstag. Das sorge für Irritationen und verunsichere viele Menschen. Man müsse sich aber auch die einzelnen Häuser anschauen und angepasste Konzepte für deren Raumsituation, Belüftungssituation, Platzsituation entwickeln.

Kultursenator will mehr Gäste in Berliner Bühnen ermöglichen

Lederer äußerte sich auch dazu, wie gut die Berliner Kulturszene auf eine erneute Verschärfung der Corona-Krise vorbereitet ist. Wenn sich jetzt Aktivitäten von draußen wieder stärker nach innen verlagern seien die Möglichkeiten der Ansteckung größer. Laut Experten würde von 20 Infektionen nur eine Ansteckung in Außenräumen - 19 in Innenräumen stattfinden. "Und dennoch geht es darum, dass wir jetzt versuchen, mit der Pandemie zu leben und das heißt, auch mit den Risiken zu leben." Ein Lockdown gelte es zu vermeiden, so der Kultursenator.

Stattdessen müsse man auf schnelle Kontaktnachverfolgung und schnelle Quarantäne setzen, wenn Menschen infiziert sind. "Es geht jetzt in der Tat nicht mehr darum, ganze gesellschaftliche Bereiche komplett abzuschalten, runterzufahren, sondern es muss jetzt darum gehen, schnell zu reagieren, wenn Ansteckungen auftauchen." Berlins Kultureinrichtungen hätten sehr besonnen agiert. In den Museen seien sehr gute Hygienekonzepte entwickelt worden. "Da kann man wirklich auch angstfrei reingehen", so Lederer weiter.