Kultursenator will mehr Gäste in Berliner Bühnen ermöglichen

Damit künftig mehr Besucher in die Räume passen, wird der Mindestabstand auf nur noch einen Meter reduziert. Dafür ist die Maske dann immer Pflicht. Das neue Hygienekonzept für Kultureinrichtungen soll am nächsten Dienstag im Senat beschlossen werden.

Bislang war in solchen Kulturveranstaltungsräumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Der Mund-Nasenschutz ist aber aktuell nur Pflicht auf dem Weg zum Platz. Am Platz selbst darf bislang auf die Maske verzichtet werden.

Mehrere Berliner Theater hatten in der vergangenen Woche ein solches neues Konzept gefordert. Der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, man sei mit dem Gesundheitsamt und der Kulturverwaltung im Gespräch.

Khuon, der auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist, plädierte für eine Idee, die bereits in Salzburg angewendet wurde. Dort wird wie jetzt auch in Berlin vorgesehen der Zuschauerraum schachbrettartig besetzt. Zwischen den Besuchern würde jeweils ein Meter Abstand gehalten. Die Theater wären auf diese Weise wieder halbvoll, was eine große Erleichterung bedeute, so Khuon.