Die Berliner Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) schließt eine Maskenpflicht im Schul-Unterricht für höhere Klassen nicht aus. Wenn sich die Situation verschlechtern sollte, könne sie sich durchaus vorstellen, dass eine Mund-Nasenbedeckung gerade auch bei älteren Schülern der Oberstufe im Klassenzimmer angeordnet wird, sagte die Senatorin am Montag dem rbb.

Scheeres kündigte außerdem einen Stufenplan an, um komplette Schulschließungen vermeiden zu können. "Wir wollen die Schulen offen lassen und wir wollen nicht nochmal erleben, dass es hier flächendeckende Schulschließungen gibt. Dafür werden wir alles tun", sagte die Senatorin auf rbb 88,8. "Ich habe hier mit Elternvertretern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Medizinern einen Stufenplan erarbeitet, genau zu diesen Themen, den wir auch demnächst veröffentlichen werden", sagte sie. Dieser Stufenplan für den erneuten Krisenfall liege gerade beim Personalrat.

Aktuell gibt es in Berlin eine Pflicht zur Mund-Nasebedeckung in Schulen nur auf den Fluren und in Räumen, in denen sich Gruppen mischen. Ob und wo eine Maske in Schulen getragen werden muss, regeln die Bundesländer generell unterschiedlich [mdr.de]. Eine generelle Maskenpflicht im Unterricht gilt in keinem Bundesland, auch nicht in höheren Klassen.