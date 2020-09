a22 Berlin Dienstag, 08.09.2020 | 14:37 Uhr

Tja, eine Generation, die doch so umwelt- und klimabewusst sein will! Wie passt das zusammen? zeigt sich aber in der ganzen Stadt: Hinterlassenschaften von Fastfood/ Flaschen/ Dosen und Verpackungen; In den deutschen Naturschutzgebieten klagen Sie über junge Wildcamper und Partiegäste, die auch alles liegen lassen oder verwüsten. Wie wäre es denn mit einem verbindlichen ökologischen Jahr für alle Schuldabgänger?