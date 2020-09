Bild: dpa/Christoph Soeder

Nach der Steuerschätzung des Bundes - Finanzsenator Kollatz informiert über Steuerausfälle in Berlin

11.09.20 | 06:09 Uhr

Der deutsche Fiskus muss im nächsten Jahr mit 20 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Was das für Berlin bedeutet, will Finanzsenator Kollatz am Freitag mitteilen. Klar ist: Auch in der Berliner Landeskasse entstehen riesige Löcher.



Nach der neuen Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen mit weiteren Hiobsbotschaften für die öffentlichen Haushalte will Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Freitag die Zahlen für Berlin vorlegen.



Schon seit dem Frühjahr steht fest, dass die Steuereinnahmen Berlins in Folge der Corona-Krise dramatisch weggebrochen sind. Als Konsequenz will das Land im Doppelhaushalt 2020/2021 sechs Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Nachtragshaushalt mit rot-rot-grüner Mehrheit am 4. Juni beschlossen.



Neue Kredite sind den Ländern wegen der bundesweiten Schuldenbremse eigentlich verboten. Angesichts der Corona-Pandemie greift allerdings eine doppelte Ausnahmeregel für den Fall außergewöhnlicher Notsituationen und einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

Brandenburg muss mit einer Milliarde weniger rechnen

Brandenburg wird derweil nach der September-Steuerschätzung in den kommenden Jahren mit noch geringeren Steuereinnahmen auskommen müssen als bislang befürchtet. Die ungünstigen Prognosen werden durch die in Berlin vorgestellten Zahlen weitgehend bestätigt, teilte das brandenburgische Finanzministerium am Donnerstag mit. "Damit kann keinerlei Entwarnung hinsichtlich der Einnahmeerwartungen gegeben werden", betonte Finanzministerin Katrin Lange (SPD).



Für Brandenburg bleibe es bei schon im Mai angekündigten Steuerausfällen von über einer Milliarde Euro für 2020 gegenüber bisherigen Erwartungen. Die detaillierte regionalisierte September-Steuerschätzung für Brandenburg werde kommende Woche erwartet, sagte Lange. Es gebe dann auch Angaben zu den Auswirkungen der Prognose auf die Finanzlage der Kommunen im Land.

Erholung dauert mindestens bis 2022

Die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer außerordentlichen Steuerschätzung legen nahe, dass die Erholung in Deutschland nach der Corona-Krise zögerlicher kommt als gedacht. Bund, Länder und Kommunen müssen demnach im kommenden Jahr noch einmal mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen, als im Mai erwartet. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist.



Dass die Corona-Krise zudem mit milliardenschweren Hilfspaketen in diesem Jahr riesige Löcher in die Staatskassen reißen würde, war bereits klar. Im ersten Halbjahr gaben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge 51,6 Milliarden Euro mehr aus, als sie einnahmen.



Zugleich sinken erstmals seit der Finanzkrise 2009 die Steuereinnahmen. Inzwischen gehen die Schätzer davon aus, dass 2020 rund 81,6 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen werden als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Damit bestätigen sie in etwa ihre Prognose vom Mai. Das ist eine positive Nachricht, denn in der ersten Rechnung waren weder die vorläufige Mehrwertsteuersenkung noch der Kinderbonus berücksichtigt.

