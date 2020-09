Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits am Montag angekündigt, eine Maskenpflicht bei Demonstrationen einführen zu wollen. Dies werde er in Absprache mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (ebenfalls SPD) am Dienstag dem Senat vorschlagen, sagte Geisel im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Der Berliner Senat will bei Demonstrationen eine Maskenpflicht einführen. Wie der rbb am Dienstagvormittag erfuhr, soll ab 100 Teilnehmern die Verpflichtung eingeführt werden, Mund und Nase zu bedecken.

Die Verschärfung der Auflagen ist eine Reaktion auf die Demonstrationen am vergangenen Wochenende. Zehntausende hatten in der Mitte Berlins protestiert. Abstände wurden von den Teilnehmern nur vereinzelt eingehalten. Auch Masken waren die Ausnahme.

Der Berliner Senat will in der Corona-Krise nicht dem Vorbild anderer Bundesländer folgen und wird vorerst keine neuen Obergrenzen für private Feiern festlegen. Stattdessen benötigen solche Veranstaltungen ab einer Größe von 50 Teilnehmern künftig ein Hygienekonzept. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag aus Senatskreisen. Damit bleibt es bei der schon vor längerem beschlossenen Obergrenze für private wie kommerzielle Veranstaltungen von 750 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und 5000 Teilnehmern im Freien.

Diese Grenzen gelten seit Dienstag, wurden aber schon vor längerer Zeit in einem Stufenplan festgelegt. Ab 1. Oktober sind demnach in Räumen sogar 1.000 Menschen erlaubt.