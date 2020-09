imago images / Jürgen Ritter Video: Abendschau | 30.09.2020 | Sascha Hingst / Anja Herr | Bild: imago images / Jürgen Ritter

Neuinfektionen in Berlin - Erste Corona-Ampel springt auf Rot

30.09.20 | 20:20 Uhr

288 Neuinfektionen an einem Tag: So hoch war der Wert in Berlin zuletzt im März. Und dann ist auch die erste Corona-Ampel auf Rot gesprungen. Die anderen beiden Corona-Ampeln stehen weiter auf Grün.

Die erste Corona-Ampel in Berlin ist auf Rot gesprungen. Die Infektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner haben erstmals seit Einführung des Warnsystems im Mai den kritischen Wert von 30 überschritten. Der Wert für diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 30,2.

Die Corona-Ampeln für die Intensivbettenauslastung und den R-Wert stehen bislang weiter auf Grün. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch meldete, wurden binnen 24 Stunden 288 Neuinfektionen registriert. Es ist der zweithöchste Wert an neuen Infektionen, der in Berlin seit Beginn der Pandemie verzeichnet wurde. Höher war er nur einmal im März, als die Verwaltung 292 Neuinfektionen registrierte.



Sehr hoch sind die 7-Tage-Inzidenz-Werte weiterhin in den Bezirken Mitte (51,3), Friedrichshain-Kreuzberg (48,2), Neukölln (48,8) und Tempelhof-Schöneberg (36,8). Den niedrigsten Wert verzeichnet Marzahn-Hellersdorf (12,6).

31 Corona-Patienten in Berlin auf Intensivstationen

Neben der Zahl der Neuinfektionen stieg am Mittwoch auch die Zahl Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Jetzt werden 31 Menschen intensivmedizinisch behandelt, am Dienstag waren es noch 27. Von den insgesamt 100 Corona-Patienten, die stationär in Berliner Kliniken aufgenommen wurden, müssen 21 beatmet werden. Damit sind die medizinischen Intensivkapazitäten zur Behandlung von Corona-Patienten zu 2,4 Prozent ausgelastet. Der R-Wert liegt bei 0,93. Am Dienstag hatten die Ministerpräsidenten der Länder in einer Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Reaktion auf zuletzt schneller steigende Infektionszahlen Maßnahmen beschlossen. Die bundesweite Regelung sieht eine Obergrenze für private Feiern vor, sobald sich in einer Woche mehr als 35 von 100.000 Menschen infizieren. In Berlin gilt darüber hinaus ab Samstag eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.

