In der Cottbuser Innenstadt ist der Einkaufsbummel ab sofort nur noch mit Maske möglich. Die Stadt verfügte die Maskenpflicht aufgrund der steigenden Infektionszahlen. Außerdem wurde für 23 Uhr die Sperrstunde verkündet.

In den Fußgängerzonen von Cottbus gilt ab sofort die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske. Ebenfalls wurde für das Stadtgebiet die 23-Uhr-Sperrstunde verfügt, das heißt Ausschankschluss und Verkaufsverbot von Alkohol bis 6 Uhr. Das teilte die Verwaltung der Stadt am Freitag mit. Hintergrund für diese Entscheidung sind die steigenden Fallzahlen.



Als Beispiel für die Gültigkeit der Verordnung zum Tragen der Maske nannte die Stadt die Fußgängerzone auf der Spremberger Straße in der Innenstadt von Cottbus, die Sprem.