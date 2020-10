Bild: dpa/Axel Kammerer

Obergrenzen bei Feiern - Brandenburg will schärfere Corona-Regeln übernehmen

15.10.20 | 12:26 Uhr

Brandenburg will die Beschlüsse des Corona-Gipfels umsetzen. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in einigen Regionen wird dies vor allem private Feiern betreffen. Ministerpräsident Woidke hält zudem am Beherbergungsverbot fest.

Bei einem starken Anstieg der Corona-Infektionen sollen bei privaten Feiern in Brandenburg künftig strengere Regeln gelten. Die Vereinbarungen von Bund und Ländern sollten übernommen werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Potsdam. Bund und Länder haben am Mittwoch beschlossen, dass spätestens ab 35 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner - so wie im Landkreis Oder-Spree - in einer Woche nur bis zu 25 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 zuhause privat feiern dürfen. Derzeit liegen die Grenzen bei 50 beziehungsweise 25 Menschen. Am Donnerstag hat Cottbus die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche überschritten und ist damit jetzt das erste Risikogebiet in Brandenburg. Dort sinkt die Obergrenze bei Privatfeiern auf 25 Teilnehmer außerhalb und 10 zuhause.



Beherbergungsverbot bleibt

Auch das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots würde zunächst beibehalten, sagte der Ministeriumssprecher. Bei diesem Thema hatte es beim Gipfeltreffen im Kanzleramt keine Einigung gegeben. "Ich weiß, dass es viele Menschen betrifft, ich weiß, dass viele Berliner sauer sind, ich weiß, auch dass in Brandenburg viele Menschen sauer sind, weil sie Menschen nicht unterbringen können", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Radioeins. "Aber auf der anderen Seite steht momentan eine riesengroße Herausforderung vor der Tür, und ich bin der Überzeugung, dass wir sie nur bewältigen werden, wenn wir wirklich Kontakte deutlich wieder beschränken." Woidke rechnet nach eigenen Worten mit "deutlich schwierigeren Entscheidungen in den kommenden Wochen und Monaten".

Ausflüge erlaubt, Übernachtungen nur mit Test

Das Übernachtungsverbot in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen hatte scharfe Kritik ausgelöst. In Brandenburg warnte die Tourismusbranche vor wirtschaftlichen Folgen und hielt es für fragwürdig. Die Ministerpräsidenten wollen das Thema ab dem 8. November - also nach Ende der Herbstferien - erneut besprechen und sich dann auf eine gemeinsame Linie einigen. Besucher aus einer Stadt oder einem Landkreis in Deutschland mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürften damit weiter nicht in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätzen in Brandenburg übernachten. Es sei denn, sie können einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Erlaubt sind aber Ausflüge, Einkäufe oder Besuche.

