Brandenburgs Wirte hoffen nach dem Urteil gegen das Beherbergungsverbot auf wieder steigende Buchungen. Landesgesundheitsministerin Nonnenmacher kündigt in Reaktion auf den OVG-Entscheid auch an, den Paragrafen aus der Coronaverordnung zu streichen.

Der vorläufige Stopp des Beherbergungsverbots in Brandenburg weckt Hoffnungen in der Reisebranche. "Ich hoffe, dass wir einige Gäste gewinnen können und sich Touristen auf den Weg in den Kurzurlaub machen", sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg Olaf Schöpe am Samstag.



Wegen des Beherbergungsverbots in Brandenburg seien etwa die Hälfte aller Buchungen in den Herbstferien verloren gegangen, erklärte Schöpe. Darum sei die Entscheidung nun eine Erleichterung und eine Verpflichtung, weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit die Gäste nun kommen und sich auch sicher fühlen können.